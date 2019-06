Precari dell'ex Provincia di Messina, attesa per la proroga ma il futuro resta incerto

La proroga dei contratti dei 94 lavoratori della Città Metropolitana può arrivare in zona Cesarini. «La posizione irremovibile degli uffici della Città Metropolitana sta creando confusione ma anche strumentalizzazioni - affermano i sindacalisti della Cisl Fp Calogero Emanuele e Giovanni Coledi - purtroppo la proposta di prorogare i contratti al 31 dicembre non è stata accettata dagli uffici e grazie alla mediazione dell'assessore regionale Bernadette Grasso è stata disposta una proroga al 31 ottobre».

Ma il serio rischio per la Cisl Fp è quello che, senza la firma dei contratti, come scrive la Gazzetta del Sud in edicola, dal primo luglio i precari si ritroverebbero senza continuità lavorativa e senza certezze per l'interruzione del rapporto di lavoro ed una eventuale riedizione della Resais.

Cgil e Csa affermano invece che la proroga al 31 dicembre è, non solo possibile, ma legittima e necessaria «perché abbiamo motivo di ritenere che al 31 ottobre la situazione sia esattamente sovrapponibile all'attuale", affermano Franceso Fucile e Santino Paladino. ince rimarranno ancora tali, senza una concreta prospettiva. Con il bilancio triennale approvato avremmo potuto avviare le stabilizzazione anche con qualche eventuale modifica normativa».

