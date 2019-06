Rifiuti e alienazioni degli immobili, a Capo d'Orlando parola al Consiglio

Torna a riunirsi giovedì 27 giugno, alle 18,30, in seduta straordinaria, il consiglio comunale a Capo d'Orlando dopo quello “tecnico” che ha visto l'entrata in aula del neo consigliere Renato Mangano che subentrava alla collega Daniela Trifilò.

Un corposo ordine del giorno attende i 16 consiglieri per cui è prevedibile che non basterà una sola seduta per esitarli tutti.

In discussione non ci sono, però, né mozioni né interrogazioni, escluso quella relativa ai parcheggi, per cui l'emergenza rifiuti, dopo la possibile rescissione del contratto con la società di gestione annunciata dal sindaco Franco Ingrillì, non dovrebbe far parte della discussione. Parliamo al condizionale perché c'è un argomento all'ordine del giorno che potrebbe dare l'occasione ai consiglieri di minoranza per puntare dritto dritto sulla “crisi” del servizio.

Tra gli argomenti posti all'ordine del giorno, come scrive la Gazzetta del Sud in edicola, anche il piano della alienazioni immobiliari ed il Programma triennale delle opere pubbliche.

