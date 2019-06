Capo d'Orlando blues festival, incontro con il sindaco per decidere il futuro della manifestazione

La ventiseiesima edizione di “Capo d’Orlando blues” si farà oppure no, in questa estate 2019? Un interrogativo che si è posto dopo il comunicato stampa di Palazzo Europa che, in riposta alle dichiarazioni di Nino Letizia, presidente del “Cross Road Club”, l’associazione ideatrice ed organizzatrice del festival, rendeva noto l’inserimento della kermesse musicale nella programmazione estiva.

Ma cosa aveva detto prima Nino Letizia? Categoricamente che “ la 26° edizione 2019 del -Capo d’Orlando blues- non potrà avere luogo, una decisione, spiega sempre Letizia, maturata dopo accurata valutazione e causata dalla mancata liquidazione da parte del Comune di Capo d’Orlando della quota di compartecipazione spese ad esso spettante, relativamente alle ultime due edizioni 2017 e 2018".

Immediata la risposta del sindaco orlandino Franco Ingrillì che rende noto: “Domani ci incontreremo con Nino Letizia per mettere in calendario gli eventi di musica blues che Capo d'Orlando ospiterà in questa estate”. Relativamente all’aspetto economico che non permette al Cross Road Club, di andare avanti nell’organizzazione, Ingrillì dice “In questi giorni abbiamo provveduto a regolarizzare l'aspetto economico della compartecipazione del Comune alla manifestazione". Domani quindi l’incontro e si saprà se il sodalizio di Nino letizia riuscirà a recuperare il tempo perduto ed a dare alla città la ventiseiesima edizione del festival blues.

