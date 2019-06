Messina, De Luca adesso teme un isolamento politico

«È un momento particolarmente difficile. Chiedo ai cittadini di starci vicini, perché non c'è cosa peggiore dell'isolamento». Non era con queste parole, che probabilmente Cateno De Luca immaginava di “festeggiare” il suo primo anno da sindaco.

Eppure è con queste parole, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, che ha dovuto ammettere ciò che appariva evidente: il sindaco è in difficoltà. E non tanto per i soliti spauracchi e nemici. Il «momento particolarmente difficile» di cui parla De Luca ha una genesi ben precisa, in un momento spartiacque di questa esperienza amministrativa, soprattutto dal punto di vista squisitamente politico: le elezioni europee.

È lì che il sindaco ha puntato per l'ennesima volta gran parte delle proprie fiches nell'ennesimo gioco d'azzardo (forse era questo il casinò di Palazzo Zanca promesso un anno fa). Una scelta di campo netta, sotto una bandiera fin troppo identificativa come quella di Forza Italia. Una scommessa che ha portato meno risultati di quanto auspicato da De Luca. Intanto il fronte Pd si sta ricompattando.

