Architetti di Messina, eletto il nuovo presidente: la Sartori non ci sta e denuncia tutti

"In merito alle notizie apparse su alcuni media, circa l'elezione di un nuovo presidente e di nuovi organi istituzionali, si informano gli organi di stampa, e l'opinione pubblica, che tale notizia è destituita di fondamento per l'illegittimità del Consiglio che ha operato tale scelta, convocato in pieno dispregio delle norme vigenti e che quanto avvenuto si configura come un indegno colpo di mano ad opera di alcuni consiglieri il cui unico scopo è quello di proteggere sé stessi e i propri interessi dai danni economici e di immagine arrecati agli architetti messinesi. In questi mesi il mio lavoro è stato rivolto essenzialmente a creare condizioni di massima trasparenza e partecipazione dell'attività dell'Ordine, e ciò ha notevolmente "disturbato" il potere di basso cabotaggio che da anni impera all'Ordine di Messina. Sarà mia cura denunciare quanto a mia conoscenza, nelle sedi opportune, nessuna esclusa, a tutela della verità, nell'interesse di tutti gli iscritti". Sono le parole di Caterina Sartori, ex presidente dell'Ordine, nominato appena lo scorso febbraio.

