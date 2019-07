Milazzo a un passo dal varo del Consorzio di gestione dell'Area marina protetta

Consorzio per la gestione dell'Area marina protetta ormai in dirittura d'arrivo a Milazzo. La delibera dell'Amministrazione dovrebbe essere votata domani sera, alla ripresa dei lavori, anche se quasi sicuramente sarà integrata da qualche emendamento presentato dall'opposizione.

Proprio gli emendamenti hanno infatti impedito la votazione nella seduta di martedì sera conclusasi dopo la mezzanotte. I lavori d'aula si sono infatti arenati sul primo dei cinque emendamenti presentati da Giuseppe Midili e che riguardano la durata del Consorzio (non fino al 2026, ma per 20 anni), la nomina dei revisori dei conti (non scelti, ma nominati secondo quanto previsto dalla normativa vigente) e durata del mandato del presidente e del Cda (3 anni e non 5 sempre rinnovabili).

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE