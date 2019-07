Ordine degli avvocati di Messina, Santoro è il nuovo presidente

Domenico Santoro è il nuovo presidente dell'Ordine degli avvocati di Messina. Nonostante i toni “pacati e collaborativi” utilizzati dopo il voto da entrambe le parti, si è concluso con una sorta di “dichiarazione di guerra” per i prossimi i quattro anni il braccio di ferro in atto tra le due aree che convivono all'interno dell'organo appena rinnovato: quella legata all'ormai ex presidente Vincenzo Ciraolo (che ha ottenuto la maggioranza dei consiglieri) e quella che fa riferimento dall'ex consigliere Paolo Vermiglio (gruppo di minoranza).

Nessuna ricomposizione tra le due frange, nessun accordo raggiunto: la compagine d'opposizione di “Dignità e decoro per l'Avvocatura” ha rivendicato un avvicendamento per la presidenza che, però, è stato respinto dagli eletti nella lista “L'Avvocatura di tutti”.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE