Messina, «regolamentare la viabilità a Torre Faro»: la raccolta firme del M5s

C'è qualcosa che non funziona nel piano della viabilità a Torre Faro, a Messina. Almeno secondo il Movimento 5 Stelle, che col meetup “Grilli dello Stretto” e alcuni cittadini di Torre Faro, fa partire oggi una raccolta firme per migliorare la viabilità nel borgo.

«A seguito dell'assemblea cittadina dello scorso 30 giugno - spiegano i promotori dell'iniziativa - si è deciso di organizzare una petizione per rendere concrete alcune delle idee emerse durante l'incontro. In particolare, alcune proposte realizzabili nell'immediato e a costi irrisori, fra cui l'istituzione di un presidio dei vigili urbani h24 dal venerdì alla domenica di fronte al bar Donato e l'installazione di dossi in via Santa Domenica e via Pozzo Giudeo».

