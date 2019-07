Eruzione dello Stromboli, il ministero francese consiglia di posticipare la vacanza nelle Eolie: è polemica

In seguito all’eruzione del vulcano Stromboli «se hai programmato di visitare le Eolie nei prossimi giorni o settimane, si consiglia vivamente di posticipare il viaggio». La raccomandazione del Ministero degli Affari Esteri francese pubblicata dal giornale online "linternaute.com" ha scatenato polemiche nelle sette isole dell’arcipelago siciliano che dopo i «forti botti» hanno ripreso a vivere tranquillamente anche grazie al continuo arrivo di vacanzieri e a Stromboli vi sono stati anche due matrimoni di non residenti.

Afferma il sindaco di Lipari Marco Giorgianni: «Il vulcano di Stromboli è stato interessato senza alcun dubbio da un evento di portata straordinaria e oggi è ancor più monitorato per assicurare le condizioni di sicurezza necessaria. In tal senso sono stati adottati tutti gli atti necessari, anche di interdizione alle scalate. Ma nell’isola sono stati già fatti tutti gli interventi necessari a ripristinare la normalità, sono stati rimosse le ceneri cadute sulle strade e le case, che tra l'altro hanno interessato solo la frazione di Ginostra».

«E' da evidenziare - conclude il primo cittadino eoliano - che non si sono mai interrotti i servizi, compresi quelli che

hanno assicurato sempre la mobilità da e per l’isola, non vi è alcuna ordinanza di divieto o limitazione di accesso all’isola e quindi è del tutto inappropriato sconsigliare l’accesso alla stessa».

