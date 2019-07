Beni culturali, a Messina pronti 10 milioni per il Regina Margherita

I 42 milioni per la realizzazione della cittadella della Cultura all'ex ospedale Regina Margherita non ci sono più. E questa è la cattiva notizia. Ci sono, però, 10 milioni di euro che potrebbero essere prontamente disponibili, per avviare in ogni caso l'attuazione di quell'antico sogno, cominciando con il trasloco della Soprintendenza. Tutto il resto è materia di dibattito.

Ieri, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, il presidente della Regione Nello Musumeci non ha fatto grandi promesse, ma ha assicurato che entro la fine del suo mandato i pezzi del mosaico dei Beni culturali a Messina saranno sistemati.

Partendo proprio dal recupero e dal riutilizzo di parte delle vaste aree occupato dal “Regina Margherita”.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE