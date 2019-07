Clima teso al Comune di Messina, De Luca dichiara guerra ai dirigenti

C'è una sorta di guerra fredda in corso, a Palazzo Zanca. È quella tra il sindaco Cateno De Luca e i dirigenti comunali. I “burocrati” che hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo, tra le mura del palazzo, e che ormai sono costantemente nel mirino del sindaco.

A fornire l'occasione per rinverdire un rapporto conflittuale che fin dal primo giorno ha visto protagonisti De Luca e i dirigenti, sono stati gli ormai quasi quotidiani blitz, alla scoperta di ciò che, evidentemente, in un anno di mandato non si è riusciti a rimettere a posto.

Ieri è toccato al vivaio comunale, di cui addirittura il sindaco nemmeno conosceva l'esistenza, «visto il disastroso contesto di verde urbano nel quale ci troviamo», c'ha tenuto a sottolineare, come se la città fosse amministrata da altri.

