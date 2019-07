Messina, nuove regole per i dipendenti comunali: orari nuovi e visite mediche per tutti

«Chi non ha voglia di lavorare sarà licenziato!». Segue il classico cliché del “sindaco sceriffo” l'ultima sortita di Cateno De Luca nei confronti dei dipendenti comunali. Ma al di là degli slogan urlati, c'è un atto, messo nero su bianco nei giorni scorsi, che ridisegna l'organizzazione della macchina comunale. E stabilisce nuove regole.

Una novità operativa importante, come scrive la Gazzetta del Sud in edicola: viene stabilito «un unico rientro settimanale il lunedì (9 ore) con allungamento dell'orario giornaliero (6 ore e 45 minuti), stabilendo l'ora di ingresso alle 8 con una flessibilità di 30 minuti».

Dovrà poi essere sottoposto «a visita del medico competente tutto il personale appartenente alle categorie A e B nonché gli agenti di polizia municipale che non effettuano servizi esterno, al fine di stabilirne la inidoneità ai servizi esterni con conseguente adeguamento dei profili professionali».

Pugno duro sull'utilizzo dei badge: verrà avviato «un monitoraggio per censire, dal 2010 in poi, l'erogazione di somme per lavoro straordinario. o riposo compensativo a personale dipendente.

