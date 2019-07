Trapani, è morto Bartolo Pellegrino: fu deputato e assessore regionale

È morto all’età di 85 anni Bartolo Pellegrino. Deputato regionale di lungo corso, era nato a Trapani nel 1934. Nel suo passato anche l’incarico di vice presidente della Regione con Totò Cuffaro. Eletto per la prima volta deputato all’Ars nel 1971 con il Partito socialista, nell’aprile del 2001 aveva fondato il movimento regionalista "Nuova Sicilia".

Nell’aprile del 2007 arrestato con l’accusa di associazione mafiosa fu successivamente assolto sia in primo grado che in appello. Cordoglio per la morte di Pellegrino è stato espresso dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè che si dice a nome personale e del Consiglio di presidenza "vicino ai familiari".

