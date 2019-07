Sant'Agata, approvato il bilancio: una norma che punisce i commercianti evasori

Con l'approvazione in consiglio comunale, il bilancio di previsione 2019/2021 diventa immediatamente esecutivo. L'assemblea cittadina, guidata dal presidente Andrea Barone, alla presenza di 9 consiglieri per la maggioranza, assenti Ortoleva e Maniaci, e di 3 della minoranza, assenti Recupero e Starvaggi, ha dato il via libera allo strumento finanziario triennale con l'allegata documentazione, così come previsto dalla legge finanziaria e munito dei pareri del collegio dei revisori dei conti.

L'amministrazione comunale, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, per favorire il ripiano dei debiti, ha già da tempo avviato una decisa azione di recupero. In quell'ottica il consiglio ha approvato l'inserimento nel regolamento di una norma che consente di sospendere le autorizzazioni amministrative ai commercianti non risultanti in regola con il pagamento dei tributi comunali.

