Sosta selvaggia a Milazzo, la Lega chiede al prefetto un intervento urgente

«Parcheggi in doppia e tripla fila al centro della Marina Garibaldi, a Milazzo, in quella che dovrebbe essere solo una arteria stradale; sosta selvaggia al Tono, in piazza Ngonia che, teoricamente dovrebbe essere chiusa al traffico con ordinanza del Comune e, ancora, strade del centro cittadino invase da auto in ogni angolo in dispregio ad ogni norma. Se a ciò si aggiunge una presenza estrema di ambulanti abusivi, il quadro è completo».

È un quadro pesante quello che il gruppo della Lega ha descritto in un documento di protesta sull'anarchia che regna in città, specie nel fine settimana, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola.

"Una città violentata dall'inciviltà di chi è ben consapevole che mancando i controlli, vista la totale assenza della polizia locale, si sente nel diritto di fare di tutto, anche e soprattutto ciò che è vietato".

