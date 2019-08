Vertice a Messina sul Palagiustizia, De Luca: "Il Comune non può intervenire"

Ad un certo punto il sindaco De Luca ha specificato un punto che ai più non era chiaro: «Noi non abbiamo più nessun potere, non abbiamo titolo ad intervenire anche perché si tratta di un'area di nostra competenza. Non saremo noi a disturbare questo procedimento. Chi è deputato a prendere le decisioni del caso le prenderà».

Il tema è il Palagiustizia “bis” di Messina. Il sindaco ieri era tra gli ospiti della commissione Lavori pubblici del consiglio comunale, presieduta da Libero Gioveni.

Era chiamato a fare il punto dopo la riunione del 23 luglio scorso a Roma, nel corso della quale è venuta fuori «la verità nella sua drammaticità: quella del Palagiustizia nei locali della caserma Scagliosi è una proposta capestro e difficilmente realizzabile». Ma, appunto, la palla non è più in mano al Comune. E in fondo non lo è mai stata.

