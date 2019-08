Salvini fa tappa a Catania e punge il M5S: "Reddito di cittadinanza favorisce il lavoro nero, va ripensato"

Tra sostenitori e contestatori, dopo la mattinata trascorsa a Taormina il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini è giunto in municipio a Catania per un'altra tappa del suo tour siciliano.

Ad attenderlo il sindaco Salvo Pogliese ma in piazza duomo, davanti a Palazzo degli Elefanti, ci sono un centinaio di persone divise in due schieramenti: pro e contro il ministro. I simpatizzanti della Lega espongono uno striscione con la scritta «Catania identitaria».

Fra i due gruppi c'è stato qualche momento di tensione con i manifestanti che hanno urlato «buffone buffone» e «fuori la Lega da Catania» all'indirizzo di Salvini ed esposto cartelli con scritto «vergogna» e «traditore». La presenza della polizia, che ha istituito dei cordoni di sicurezza, ha impedito che venissero in contatto i sostenitori del leader della Lega con il gruppo di contestatori.

In conferenza stampa, Salvini ha parlato del difficile momento del Comune etneo e del decreto "Salva Roma": «All’inizio quel decreto era solo salva-Raggi. Ma noi da bastian contrari abbiamo detto che non ci sono sindaci o cittadini di serie A e serie B, o tutti o nessuno, c'erano anche Catania e Alessandria in difficoltà. Abbiamo mantenuto la parola, ora parte un percorso virtuoso».

Sulla proposta di Governo istituzionale caldeggiata da Matteo Renzi, il vicepremier tuona: «Stanno cercando di siglare il Patto della poltrona. È uno squallore l’appello di Renzi ai cinque stelle. In queste ore c'è la certezza che qualcuno sta a lavorando a Roma per un’ammucchiata. Io dico no agli inciuci, la via maestra sono le elezioni».

«Ho chiesto un governo che abbia pieni poteri ma molti si sono scandalizzati, io chiedo pieni poteri nei limiti della Costituzione - spiega Salvini -. Ma chi è più antidemocratico, uno che non vuole elezioni o uno che vuole elezioni? Il Paese Italia non può perdere tempo, bisogna decidere subito».

Il vice premier auspica elezioni e non governi tecnici: «Anche gli investitori me lo hanno detto: se si fa velocemente un governo che dia una prospettiva di governo per i prossimi 5 anni lo spread lo dimezzi. Quindi no ai governi tecnici che durano tre mesi».

Nel mirino del leader della Lega c'è poi il reddito di cittadinanza, la misura fortemente voluta dagli ormai ex alleati di governo del Movimento 5 stelle: «C'è il sospetto che il reddito di cittadinanza invece di creare lavoro, incentivi il lavoro nero e addirittura lo tolga. In questo caso, allora bisognerebbe ripensarlo».

In vista delle elezioni regionali «già la prossima settimana mi incontrerò con gli alleati del centrodestra e sicuramente parleremo anche d’altro» dice Salvini, ricordando che presto si voterà in alcune regioni e «l'alleanza di centrodestra che ha vinto negli ultimi mesi dovrà concordare assieme candidati e programmi. Non ho sentito gli alleati ma conto di vederli presto».

© Riproduzione riservata