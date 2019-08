Salvini oggi a Taormina, Siracusa e Catania. Il M5S: resti in spiaggia, no alla visita in Comune

Governo di transizione o elezioni subito? Nelle ore calde della crisi di Governo, Matteo Salvini, l'artefice della spallata finale all'esecutivo guidato da Giuseppe Conte, continua il suo tour per le spiagge italiane.

Dopo la tappa di ieri in Calabria, oggi è il giorno della Sicilia. Taormina, Catania e Siracusa le soste previste.

Il programma prevede la prima tappa, alle 11 di questa mattina, al lido Caparena di Taormina, in via Nazionale. Alle 16 Salvini si sposterà al municipio di Catania, per chiudere alle 18.30 al ponte Santa Lucia di Siracusa e alle 20, sempre a Siracusa, al tempio di Apollo.

L'arrivo del leader della Lega, inevitabilmente, porta delle polemiche. Così avviene anche in Sicilia. La polemica la innescano, in questo caso, i parlamentari catanesi del M5S: "Alla luce della crisi di governo voluta da Matteo Salvini appare assolutamente fuori da qualsiasi grammatica politica e di bon ton istituzionale la sua visita prevista nel municipio di Catania per incontrare sindaco e giunta. Un incontro che, sotto la patina istituzionale, è una vera e propria passerella elettorale e che sancisce, di fatto, l'apertura della sua campagna elettorale".

"Cosa deve fare Salvini? - si legge ancora nella nota - Scambiare quella che è nella sua visione la 'cambiale' del salvataggio della città per raccattare voti? Non glielo permetteremo - prosegue la nota - Catania è stata aiutata nel periodo più critico della sua storia dal Movimento Cinque Stelle, dal vice ministro Castelli e dai suoi parlamentari. La Lega aveva poi bloccato sia gli aiuti a Roma sia quelli a Catania. Salvini rimanga dov'è più abile: nelle spiagge a mettere musica. Non sfrutti la città per le sue vetrine personali".

