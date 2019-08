La Vara di Messina, De Luca: "Ho rivissuto tutto l'anno trascorso da sindaco"

"Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo grande risultato con una partecipazione straordinaria che non si registrava da tanti anni". Inizia così il messaggio del sindaco De Luca ai messinesi.

"Per me - prosegue De Luca - è stata emozionante non soltanto la partenza da piazza Castronovo, dove, appena conclusi i giochi pirotecnici, mi sono commosso a tal punto da piangere perché in un attimo ho rivissuto davanti a me un anno di attività da sindaco. Ho percepito quell'emozione, oggi devo dire matura e consapevole, perché dopo un anno di amministrazione ho sentito proprio sulla mia pelle le difficoltà di una comunità che negli ultimi anni ha arrancato andando lentamente spegnendosi".

