Stop al Collegato in Sicilia, Amata (FdI): "Alleanza Pd-M5S truffa per i lavoratori"

«Pd e M5S dimostrano ancora una volta - dopo il rinvio estivo della discussione sul Collegato - di essere un asse ben funzionante. Specie quando l’alleanza è funzionale a dire no a tutto e far danno in barba al bene della comunità».

Così il deputato regionale di Fratelli d’Italia, l'onorevole Elvira Amata a margine della discussione in V Commissione all’Ars, in occasione della quale è stata bocciata dalle opposizioni l’emendamento al Collegato, utile alla trasformazione del Cas in ente pubblico economico.

«Questo avrebbe consentito, da un lato, di allineare formalmente l'attività dell'ente a quanto già rassegnato con numerosi provvedimenti dall'Agenzia delle Entrate che, di fatto, qualifica l'attività del Consorzio quale attività d'impresa commerciale, dall'altro di superare l'impasse legata allo status dei dipendenti a cui avrebbe potuto ben applicarsi un contratto aziendale di natura privatistica discendente dal C.C.N.L. per i dipendenti delle società concessionarie di autostrade e trafori. Le tante rassicurazioni-spot di alcuni colleghi ai lavoratori del comparto, si sono dimostrate oggi una vera e propria truffa ai danni dei lavoratori», afferma il parlamentare regionale.

«Inoltre, occorre evidenziare il beneficio economico per l'Ente che, in questa nuova veste giuridica, sarebbe stato legittimato a detrarre l'Iva dovuta o assolta relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini delle proprie operazioni imponibili», conclude la Amata.

© Riproduzione riservata