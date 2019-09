Alluvione di Giampilieri, a Messina le iniziative per il decimo anniversario

Sei appuntamenti in occasione del decimo anniversario della tragedia che colpì Giampilieri, Altolia, Molino, Briga, Pezzolo, Scaletta e Santa Margherita. Tre giornate per commemorare le 37 vittime che persero la vita durante l'alluvione del 1 ottobre 2009 organizzate grazie alla sinergia tra diversi enti che hanno messo in piedi un programma di eventi che prenderà il via il 29 settembre al teatro Vittorio Emanuele di Messina con uno spettacolo di danza, musica e narrazione e proseguiranno il 30 settembre con un convegno nella scuola intitolata a Simone Neri.

L'1 ottobre il clou della manifestazione che in mattinata vedrà coinvolti gli studenti della scuola e nel pomeriggio alle 17.00 l'arrivo delle autorità locali con la commemorazione e la lettura dei nomi delle vittime della tragedia con una fiaccolata che raggiungerà la chiesa Madre dove si svolgerà la messa presieduta da monsignor Giovanni Accolla.

Gli eventi sono stati presentati questa mattina nella sala giunta di Palazzo Zanca dal vice sindaco Salvatore Mondello, dagli assessori Massimo Minutoli e Dafne Musolino, dal dirigente della Protezione civile regionale Bruno Manfrè, dall'esperto del Comune Antonio Rizzo, dai rappresentanti dei comitati "Salviamo Giampilieri" e "Giampilieri 2.0" Giovanni Fileti e Caterina Barbera, dal presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile e dal presidente della commissione Urbanistica Biagio Bonfiglio.

Tutti hanno evidenziato come ormai Giampilieri sia un territorio messo in sicurezza e riqualificato che necessita però di recuperare la propria identità ed essere protagonista di una vera rinascita che passi soprattutto dallo sviluppo di attività commerciali e da azioni concrete che consentano, soprattutto ai giovani di crescere, lavorare e rimanere nel territorio.

© Riproduzione riservata