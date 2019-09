Cani e gatti avvelenati a Capo d'Orlando, la battaglia sbarca in Parlamento

La morte misteriosa di cani e gatti, avvelenati da mani sconosciute, ha sollevato la protesta della deputata nazionale del Movimento Cinquestelle Antonella Papiro, orlandina intenzionata a porre con l'aiuto del Parlamento una barriera a questa carneficina.

«Sono troppi, ultimamente, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, gli episodi in città e provincia di avvelenamento di cani e gatti - dice Antonella Papiro -. L'aggravamento del fenomeno del maltrattamento degli animali deve rappresentare un campanello d'allarme per la vita di questi ultimi, ma anche per la deriva morale e crudele che l'uomo continua a perpetrare senza pietà».

