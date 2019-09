Taormina, consultazioni per la nomina del quinto assessore comunale

Riprendono le consultazioni a Palazzo dei Giurati , a Taormina, per la nomina del quinto assessore e con un nuovo vertice di maggioranza che potrebbe esserci già entro le prossime 48 ore si apre la settimana decisiva per decidere chi dovrà entrare nella squadra di governo, affiancando gli attuali assessori Enzo Scibilia, Andrea Carpita, Francesca Gullotta e Alfredo Ferraro.

La strada che conduce all'investitura di Graziella Longo a nuovo assessore, come scrive la Gazzetta del Sud in edicola, sembrava ormai spianata e ancora adesso la consigliera comunale di maggioranza rimane comunque in pole position per l'incarico. Ma resta sul tavolo la controrichiesta di Mario D'Agostino, che rivendica invece con forza quella posizione per il suo gruppo.

