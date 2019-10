Musumeci non firma il piano paesistico di Messina, appello di Legambiente

“Abbiamo appreso che il presidente Musumeci, nella sua qualità di assessore ai Beni culturali, non ha voluto firmare la riadozione del piano paesistico di Messina, sospeso da una anomala sentenza del Tar di Catania.

Questa è una decisione molto grave che pone il territorio di Messina a rischio di possibili aggressioni da parte di speculatori e da progetti senza scrupoli.

Il Tar aveva dato tempo alla Regione di adottare il piano entro il 27 ottobre e lo stesso presidente Musumeci aveva convocato d’urgenza (lo scorso 17 settembre) l’Osservatorio per il paesaggio per esprimere il parere per una pronta adozione.

Invece, come un fulmine a ciel sereno, Musumeci ha preso questa pessima decisione. Vorremmo capirne le ragioni, se è un segnale, ancora più preoccupante, di chi vuole mettere in discussione e ribaltare la politica di tutela del paesaggio che la nostra regione segue ormai da tantissimi anni.

La firma è un atto dovuto, necessario ed indispensabile, per salvare il paesaggio ed il territorio del messinese.

Lanciamo, quindi un appello al presidente affinchè entro il 27 ottobre firmi la riadozione del piano paesistico, anche come atto di responsabilità”. Lo dichiara Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia.

