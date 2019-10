Niente grandi opere in Sicilia, Cancelleri: "Isola e Messina in cima all'agenda del governo"

«Facciamo chiarezza». Il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri smentisce che il Governo voglia penalizzare il Sud e, in particolare, la Sicilia e se la prende con alcuni parlamentari nazionali e regionali che «stanno utilizzando per bassa propaganda notizie non rispondenti al vero».

E allora, viceministro, dica lei come stanno le cose. Esiste o no questo dossier sulle priorità infrastrutturali? E quella mappa che indica le grandi opere tutte concentrate al Centro-Nord?

«È falso. Basta considerare il fatto che questa settimana non è previsto nessun Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno le infrastrutture, il che rende questa polemica davvero priva di ogni fondamento. Il governo Conte, che piaccia o no, ha come priorità urgente proprio il Sud. Più volte lo stesso presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza dello sviluppo, economico e infrastrutturale, del Meridione per il rilancio di tutto il Paese».

Ci vogliono impegni concreti, però, per credere agli annunci.

«Nei prossimi giorni presenteremo il “vero” dossier e illustreremo tutti gli interventi che il Governo di cui faccio parte avvierà nei prossimi mesi sul territorio italiano, su tutto il territorio, da Nord a Sud, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. E in particolare, e non perché sono siciliano ma perché tutto il Governo ritiene l'Isola un tassello strategico dell'intero mosaico, diremo quali saranno le opere che intendiamo realizzare nella nostra regione e tra Sicilia e Calabria».

