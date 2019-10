Appello alla Regione per salvare il punto nascite di Sant'Agata di Militello

Sono già trascorsi 11 giorni da quando è stata sospesa l'attività ordinaria al punto nascita all'ospedale. In questo periodo il primario dell'unità operativa Umberto Musarra con il personale medico, ostetrico, infermieristico in dotazione, non è rimasto inattivo, ma ha continuato regolarmente a svolgere sia le attività di routine per la fisiologia e le patologie dell'apparato di riproduzione femminile che quelle riguardanti le donne in gravidanza.

Sul fronte politico, scrive la Gazzetta del Sud in edicola, apprendiamo che il sindaco Bruno Mancuso ha chiesto audizione alla commissione regionale sanità davanti alla quale intende esporre la critica situazione che si è venuta a determinare con la sospensione temporanea dei parti al punto nascita di Sant'Agata Militello.

