Ex Provincia di Messina, 10 milioni per evitare il dissesto: si attende la ripartizione

«L'ex provincia regionale di Messina potrà chiudere il bilancio 2019 grazie allo stanziamento di 10 milioni di euro». Ad annunciarlo sono i deputati regionali Valentina Zafarana e Antonio De Luca, che nelle scorse settimane avevano spronato la Regione a ripartire in maniera equa i finanziamenti in base alle specifiche necessità di ciascun ente, a partire proprio da Palazzo dei Leoni.

Quello dei Cinquestelle, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, è di fatto un annuncio, un impegno, perché ancora il provvedimento deve essere messo nero su bianco e già in occasione del primo step non sono mancate le “imboscate”.

