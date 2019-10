Il grido d'allarme dei sindaci siciliani alla Regione: "Comuni vicini al collasso"

Dall'assemblea annuale dell'Anci a Palermo è emerso il grido d'allarme dei sindaci. Molti comuni sono al collasso e non riescono a garantire i servizi essenziali: «Sono tanti gli elementi di criticità per i comuni siciliani e sono legati a una condizione finanziaria di grave difficoltà, testimoniata dai tanti comuni in dissesto e pre-dissesto, strutturalmente deficitari, con numeri che vanno ben al di là delle altre regioni d'Italia», ha detto il segretario generale di AnciSicilia Mario Emanuele Alvano, a margine dei lavori dell'assemblea degli enti locali siciliani.

All'assemblea, scrive la Gazzetta del Sud in edicola, è intervenuto anche il governatore Musumeci: «Sogno una nuova stagione che non sia quella della contrapposizione ma della piena collaborazione. Siamo tutti chiamati a servire gli interessi di una comunità e abbiamo il dovere di dare risposte a chi ci ha dato fiducia. Pensiamo oltre al nostro mandato proiettandoci in avanti per il futuro delle nuove generazioni».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE