Messina, Musumeci firma il Piano paesaggistico

«Il decreto che approva il Piano paesaggistico del Messinese è stato firmato ieri pomeriggio». Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

«È stato un lavoro intenso, vissuto con i miei collaboratori, che ha evidenziato le tante luci e qualche ombra dell’importante strumento - aggiunge -. Mi dispiace che qualcuno, nella Valle del Mela, abbia tentato di strumentalizzare un atto di governo adottato con senso di responsabilità».

«Resta ferma la mia volontà di chiedere al governo nazionale un Piano di bonifica e di risanamento ambientale per quel territorio, concordato e cofinanziato dal mio governo. Più in generale - conclude Musumeci - vorrò aprire un confronto con i sindaci sui vari Piani paesaggistici dell’Isola per rimuovere eventuali scelte inique e dannose che non fanno bene né all’ambiente né all’economia».

© Riproduzione riservata