Polemica sui tributi, MessinAccomuna attacca la giunta: "Sono i primi evasori"

La polemica sui tributi pagati e non pagati e sull'operazione “u pisci feti da testa” non si placa. Ieri il botta e risposta tra il movimento MessinAccomuna e Cateno De Luca."

«Si è mai visto un sindaco che non paga le tasse alla città che amministra, con una Giunta in cui sette su nove non pagano le tasse, strepitare contro gli evasori (ossia contro se stesso), salvo autoassolversi alla vigilia di una maxi-operazione antievasione?». E' il provocatorio interrogativo del movimento MessinAccomuna al quale il sindaco ha replicato: «Il comportamento adottato dalla Giunta è l'esempio di come una buona amministrazione debba operare. Io e la mia Giunta abbiamo fatto un atto di estrema trasparenza senza che nessuno ce lo avesse chiesto».

