Autorità dello Stretto, firmato il decreto: Mega si insedierà la prossima settimana

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Paola De Micheli ha firmato il decreto di nomina: il nuovo presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega, si insedierà nella prossima settimana.

Non è ancora certo il giorno del passaggio di consegne con il commissario straordinario Antonino De Simone che lascia l'incarico dopo una gestione durata sette anni. De Simone lascia un porto in grande crescita nel settore del traffico croceristico e una serie di progetti e investimenti in corso d'opera come gli interventi di risanamento nella zona Falcata, i lavori in alcuni padiglioni e il bando internazionale per la cittadella fieristica.

Inoltre è aperto il cantiere del nuovo porto di Tremestieri che diventa ancora più importante nelle strategie complessive dal momento in cui si è sbloccato a Reggio il progetto di costruzione degli approdi a pentimele, naturale interfaccia del porto a sud.

© Riproduzione riservata