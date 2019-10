Comune di Messina, De Luca ai dirigenti: "Chi non ha speso i soldi nel 2019 li restituirà"

Si è tenuta ieri sera a Messina una conferenza dei servizi per la variazione del bilancio. Una disamina della documentazione relativa al bilancio 2020-2022, sui fondi extra bilancio e sulla riprogrammazione dei mutui resi.

«Un confronto serrato con i dirigenti comunali durato quasi quattro ore. Si sono verificate le somme non spese per il 2019 e quelle da spendere per il bilancio 2020-2022», dice il sindaco Cateno De Luca, il quale aggiunge: «Chi non ha speso i soldi nel 2019 lunedì prossimo me li dovrà restituire perchè decido io e gli assessori come destinarli. Basta con i padroni del pastificio. Sono finiti i tempi dei soldi nascosti nei cassetti da parte dei dirigenti comunali, utilizzati senza alcun controllo politico della giunta e del consiglio comunale».

© Riproduzione riservata