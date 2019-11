Assunzioni alla MessinaServizi, graduatoria contestata e scontro De Luca-Sciacca

Continua la polemica tra il sindaco Cateno De Luca e il dirigente del Centro per l'Impiego di Messina Gaetano Sciacca.

La querelle riguarda pre-selezione dei 100 operatori alla Messina Servizi e sulle osservazioni presentate agli uffici di via Dogali da alcuni candidati al bando, soprattutto ex borsisti della società che si occupa della raccolta rifiuti, che hanno contestato l'elenco stilato, anche perché convinti che l'aver già lavorato per conto dell'azienda potesse determinare il collocamento in posizione utile nella graduatoria provvisoria.

Anche per questo ieri si sono recati dal sindaco lamentando la mancata consegna di ricevute alle loro osservazioni.

Da qui è nata una polemica tra De Luca e Sciacca con il primo cittadino che oggi ha preannunciato un'interrogazione urgente per chiederne la rimozione, pretendendo le scuse del funzionario regionale che, dopo le accuse sindaco, ha manifestato la propria volontà di non collaborare più con l'amministrazione comunale in altre procedure di selezione.

