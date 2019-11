Messina, 50 vigili urbani senza patente di servizio: l'ira del sindaco De Luca

A Messina agenti della polizia municipale bocciati agli esami per il rilascio della patente di servizio. Lo rende noto il sindaco, Cateno De Luca che minaccia i vigili: "Vi prendo a calci nel...".

"Sappiamo che sono circa 50 gli agenti privi di patente di servizio - afferma De Luca- per i quali risulta inaccettabile tale situazione, soprattutto perché abbiamo appreso che all’ultima sessione di esami qualche collega si è fatto bocciare appositamente per non conseguire il titolo".

"Per questa ragione - continua il Primo cittadino - abbiamo confermato al commissario Zullo, che si sta occupando di predisporre le modifiche al regolamento comunale di polizia municipale, di introdurre una disposizione che prevederà che il mancato conseguimento dell’abilitazione alla patente di servizio costituirà motivo di proposta da parte del sindaco al prefetto, per la perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di tutte le indennità conseguenti e correlate, e la proposta di revisione anche della patente di guida personale".

"Sotto altro fronte - aggiunge il sindaco - abbiamo confermato le attività di sicurezza urbana e di controlli viabili e della movida notturna, prevedendo l’istituzione anche di corsi di formazione interni con valutazione di merito finale, ai quali ogni Agente sarà tenuto a partecipare, con valutazione ai fini della carriera sia della mancata partecipazione al corso che del mancato superamento del medesimo. Anche tale previsione verrà introdotta nel nuovo regolamento del corpo. Abbiamo inoltre sollecitato il dirigente a definire la procedura per il rinnovo del vestiario del corpo perché non è ammissibile che vi siano ancora agenti che vanno in giro senza indossare la divisa, anche dentro Palazzo Zanca".

"Ho infine ribadito - conclude De Luca - l’importanza della partecipazione dell’Amministrazione, attraverso la mia presenza o quella dell’assessore delegato alle attività specifiche che svolgiamo ormai con cadenza settimanale in ambito di sicurezza urbana e di controlli di polizia stradale, perché la nostra presenza è espressione della nostra volontà di metterci la faccia nelle attività della Polizia Municipale. Ho sempre detto che la polizia muncipale rappresenta il biglietto di presentazione della città e del suo sindaco e io in questa polizia municipale ci credo e voglio che ogni cittadino si senta rappresentato e tutelato al meglio".

De Luca con l’assessore con delega alla polizia municipale Dafne Musolino, il dirigente della polizia municipale Signorelli e il commissario Zullo hanno definito le direttive per la razionalizzazione e l’efficientamento del corpo.

