Messina, nuova gaffe di De Luca su Facebook: botta e risposta con una studentessa

Il sindaco De Luca, si sa, fa dell'utilizzo dei social network uno dei punti di forza della propria strategia di comunicazione. Ma non è raro che scivoli in vere e proprie cadute di stile. Come quella di oggi, quando da Barcellona in Spagna, dove il sindaco è a capo di una folta delegazione per illustrare i progetti di Messina (unica città italiana invitata all'evento) in tema di Smart City, non ha resistito alla tentazione di anticipare al suo popolo social il funzionamento di un impianto di videosorveglianza a distanza.

E soprattutto non ha resistito alla tentazione di farlo in modo (suo modo) ironico: "Attenzione voi a Messina che siete nella galleria Vittorio Emanuele in questo momento! Perché non siete andati a scuola? Siete in 15 vi vedo da Barcellona e questo è un piccolo esempio di come la città sarà tenuta sotto controllo dal Sindaco!". Il tutto condito - è questo lo scivolone, questa la caduta di stile - da una foto delle immagini riprese all'interno della Galleria, dove sono riconoscibili i volti di molti ragazzi.

Ci sarebbe poco da dire e, in tal senso, quel poco è riassunto nel commento che una studentessa ha rilasciato al post di De Luca: «Io sono una delle ragazze nella foto non ho mai marinato la scuola, oggi il biennio della scuola G.Seguenza ha partecipato ad un evento teatrale con la presenza dei professori. Al termine dello spettacolo le classi sono state sciolte e tutti i ragazzi presenti in galleria erano là autorizzati dai genitori per una semplice uscita al di fuori del contesto scolastico. La saluto, faccia buon viaggio».

