Le "sardine" arrivano anche a Messina: su Facebook nasce il gruppo ufficiale

È nato solo ieri su Facebook ed ha già più di 2.500 membri il gruppo “Le sardine di Messina”, creato sulla scia delle manifestazioni che si sono tenute nei giorni scorsi a Bologna e a Modena, in forma di flash mob, per contestare l’azione politica del leader della Lega Matteo Salvini.

Amministratori sono il milazzese Calogero Maisano e la barcellonese Mounia Ben R’houma, mediatrice culturale. Del gruppo fanno parte esponenti politici di diverse estrazioni, sindacalisti, alcuni consiglieri comunali, professionisti, rappresentanti del mondo dell’associazionismo, cittadini comuni.

Il nome “sardine” prende spunto dalla manifestazione organizzata proprio tramite Facebook in occasione della presenza di Salvini a Bologna il 14 novembre scorso, quando appunto il tam-tam social invitò gli oppositori di Salvini a scendere in piazza “stretti come sardine”.

Da quel giorno il fenomeno ha interessato diverse città italiane, arrivando, adesso, anche a Messina.

