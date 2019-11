Messina, sull'isola pedonale in via dei Mille la giunta “apre” ai commercianti

Apertura sulla vicenda dell'isola pedonale di via dei Mille a Messina. È quella che arrivata dall'amministrazione di Palazzo Zanca rispetto alla richiesta formulata dall'associazione di commercianti che per la quindicesima volta punta sulla realizzazione di questo spazio shopping natalizio.

Ieri sera, scrive la Gazzetta del Sud in edicola, si è svolto un incontro fra il presidente di “MilleVetrine” Sandro Penna e l'assessore al Commercio Dafne Musolino per esaminare il tema dopo che, qualche giorno prima, era arrivato il diniego alla realizzazione dell'isola pedonale in via dei Mille per questioni di ordine più che altro tecnico.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE