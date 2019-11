Un anno dal "Salva Messina", l'architrave di De Luca tra atti compiuti e incognite

È passato un anno esatto dalla notte in cui il consiglio comunale ha approvato il “Salva Messina”, il pacchetto di delibere, divenuto l'architrave del mandato amministrativo targato Cateno De Luca. Ma anche una sorta di “patto” tra sindaco e consiglio comunale, che tra alti e bassi continua a reggere.

Un anno dopo, alcuni degli atti e dei processi definiti strategici in quella maratona d'aula sono stati portati avanti, altri hanno consumato i primi passi ma o sono ancora alle prese con una delicata fase di decollo (vedi la Messina Social City) oppure sono fermi in “pista” in attesa di spiccare il volo, pur non senza incognite (la Patrimonio Spa).

