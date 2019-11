Rifiuti a Capo d'Orlando, previsto un taglio del 25% della Tari

Riunione dei capi-gruppo consiliari domani, a Capo d’Orlando, mentre mercoledì sera, molto probabilmente, si riunirà il consiglio comunale in seduta urgente e nel prossimo mese di dicembre almeno due consessi civici.

Un’escalation politica amministrativa quella attivata dal primo cittadino, Franco Ingrillì, che sembra preludere a grandi novità. Novità sia per i cittadini che per la composizione della stessa giunta esecutiva.

Per i cittadini il sindaco è al lavoro per approvare in giunta e quindi portare nel consesso per il suo varo, il nuovo piano finanziario della Tari, l’imposta sui rifiuti, che dovrebbe graziare i cittadini di almeno il 25% sull'attuale costo della bolletta.

Il nuovo piano dovrebbe approdare in aula nella prima settimana di dicembre dopo che mercoledì, il consiglio è chiamato ad approvare una variazione di bilancio, la cui scadenza è per la fine del mese. Il prossimo anno quindi, i residenti di Capo d’Orlando, verificheranno con le proprie tasche il nuovo corso della gestione municipale dei rifiuti dopo la firma del nuovo contratto con un nuovo gestore che di fatto ha creato una cesura con il vecchio piano tariffario.

E non è finita qui perché la raccolta differenziata salita al 67,5% ad ottobre potrebbe riservare altre piacevoli sorprese entro la fine dell’anno. Potrebbero esserci anche novità politiche perché, come si sa, il primo cittadino vorrebbe allargare l’esecutivo a cinque elementi e da tempo si confronta con la maggioranza che l’appoggia per una scelta condivisa.raccolta differenziata

