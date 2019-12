"Imboscata" all’isola pedonale natalizia di Messina, slitta l’approvazione in Consiglio

Rinviata dal Consiglio comunale la trattazione della delibera per l'istituzione della “tradizionale” isola pedonale natalizia in via dei Mille. La pedonalizzazione, secondo quanto previsto dalla delibera proposta dagli assessori Dafne Musolino e Salvatore Mondello (che hanno raccolto la richiesta dell’associazione Millevetrine) doveva partire già da ieri, ma dopo l'approvazione del provvedimento questa mattina in commissione, nel pomeriggio in Consiglio è andato a vuoto il primo tentativo di dare il via definitivo all’isola.

L'approvazione dell'atto è slittata a causa della presentazione di cinque emendamenti (su cui mancavano i pareri tecnici) presentati da un gruppo di consiglieri di Centrodestra contrari all'istituzione dell'isola di via Mille (Salvatore Serra, Salvatore Sorbello e Dario Zante) che hanno sollevato diversi “cavilli” sia sui mancati introiti degli stalli blu presenti sulla via dei Mille, che sulle vie da pedonalizzare.

A presentare emendamenti sono stati anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle che, invece, puntavano a "correggere" l'arco temporale in cui è prevista la pedonalizzazione (la delibera stabiliva dal 1 dicembre al 5 gennaio, mentre l'emendamento spostava tutto dal 5 dicembre al 6 gennaio). Salvo ulteriori “imboscate” il Consiglio domani dovrebbe tornare a riunirsi sull’argomento per deliberare il via definitivo all’area pedonale.

© Riproduzione riservata