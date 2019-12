Bilanci comunali di Messina, per i giudici ci furono "omissioni e anomalie"

Sono lunghe 76 pagine le motivazioni della sentenza dei “conti” del Comune di Messina, che nel marzo scorso portò ad una serie di condanne per due giunte dell'ex sindaco Giuseppe Buzzanca e poi per una serie di funzionari di Palazzo Zanca e consiglieri comunali. Fu l'epilogo del processo di primo grado sui bilanci comunali a Messina, che secondo la Procura dal 2009 fino al 2011 furono “falsificati” per evitare il dissesto economico del Comune.

Nelle motivazioni, scritte dai giudici Letteria Silipigni e Giovanni Abanese, vengono in sostanza spiegati i perché di quella decisione, che registrò ben 28 condanne e 6 dichiarazioni di prescrizione.

