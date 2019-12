Messina, via libera dal Consiglio comunale al piano di liquidazione dell'Atm

Adesso la delibera c'è. E con una settimana di ritardo sulla tabella di marcia che aveva in mente il sindaco di Messina Cateno De Luca, è pronta ad approdare in consiglio comunale per la discussione definitiva. È stata trasmessa nella tarda mattinata di ieri alla presidenza del consiglio comunale la delibera di presa d'atto del Piano di liquidazione dell'azienda speciale Atm.

La “vecchia” Atm, per intenderci, quella attuale che, nei piano dell'Amministrazione, dovrà cedere il passo alla “nuova” Spa con l'ingresso nel nuovo decennio, cioè dal 1 gennaio prossimo. L'appuntamento in consiglio comunale è fissato per venerdì 13 dicembre.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE