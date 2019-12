Tortorici, le elezioni sono valide: respinto il ricorso dell'ex sindaco Rizzo Nervo

"Nessuna scheda mancante. Nessuna discrasia tra il numero delle schede autenticate, il numero dei votanti e il numero delle schede autenticate e non utilizzate. Le censure sono infondate". Si legge così nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Catania in merito al ricorso presentato dall'ex sindaco Carmelo Rizzo Nervo contro il Comune e il consiglio comunale di Tortorici per le elezioni amministrative dell'aprile scorso.

Questa, per Carmelo Rizzo Nervo, è la prima sconfitta. Nel ricorso veniva chiesto l'annullamento delle elezioni per presunte irregolarità. In particolare veniva posta l'attenzione sulle operazioni di sfoglio di due seggi.

