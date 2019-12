Ex Hotel Riviera di Messina, il M5s propone di darlo in concessione

Un avviso esplorativo non per alienare, ma per dare in concessione l'ex hotel Riviera di Messina. È questa la proposta messa sul tavolo dell'amministrazione dal Movimento 5 Stelle dopo le forti polemiche nate per l'annuncio del sindaco di voler realizzare degli alloggi popolari all'interno della struttura.

A presentare l'idea questa mattina sono stati l'architetto Sergio Bruno, i consiglieri comunali Andrea Argento, Cristina Cannistrà e Paolo Mangano e i deputati regionali Valentina Zafarana e Antonio De Luca.

"È l'unica strada per mantenere pubblico il bene e metterlo a reddito creando occupazione nel settore alberghiero - hanno dichiarato i deputati - e tra l'altro è conveniente anche per i gruppi imprenditoriali che non dovrebbero impegnare risorse anche per l'acquisto".

