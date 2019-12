Messina, rimosso il "tendone delle polemiche" di piazza Cairoli

Dopo ulteriori verifiche e sopralluoghi, sembra, al momento, definita la vicenda di piazza Cairoli e del giardino delle luci installato nella parte a valle e fino a stamattina chiuso e recintato da un orrendo telone verde.

"Oggi pomeriggio - afferma il sindaco de luca - assieme agli assessori Musolino e Scattareggia abbiamo verificato con l’associazione Messinaincentro le circostanze relative alla realizzazione del Giardino delle Luci a piazza Cairoli. Il primo punto che è stato confermato, e sul quale non c’era nessun dubbio né da parte dell’amministrazione che da parte dell’associazione, è il pagamento del canone di occupazione suolo, che è stato conteggiato e trasmesso dagli uffici. L’Associazione pagherà il dovuto come era già stato previsto nella delibera del 23 novembre".

"L’area del Giardino delle Luci è stata già totalmente liberata da teloni e dalle chiusure e adesso è pienamente fruibile anche dall’esterno. L’Associazione ha acconsentito, senza alcuna riduzione o esenzione sulla Cosap, a ridurre ulteriormente il biglietto a 2 euro a persona con esenzione al pagamento per i bambini fino ai 10 anni di età".

"Abbiamo fatto presente alla Messinaincentro che molte associazioni di volontariato, i club service e anche tanti cittadini comuni, si sono resi disponibili ad acquistare dei biglietti per le famiglie più bisognose e per gli utenti che appartengono alle fasce sensibili della popolazione e la Messinaincentro, per venire incontro a tutti, si è resa disponibile alla emissione di biglietti agevolati al prezzo di 1,50 a persona, che potranno essere usufruiti dal lunedì al giovedì".

"Vogliamo tranquillizzare quanti hanno temuto che la Messinaincentro si fosse allacciata abusivamente alla corrente elettrica: l’Associazione ha esibito, come richiesto, i contratti stipulati con Enel per l’alimentazione di tutte le attività installate. Infine desidero tranquillizzare tutti: il Giardino delle Luci resterà fino al 7 gennaio!".

