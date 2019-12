Piano liquidazione vecchia Atm, il Comune di Messina accede alla rottamazione delle cartelle

Nella giornata in cui si è discusso in Commissione il Piano di liquidazione della vecchia Atm, il Comune di Messina accede alla rottamazione delle cartelle, sempre relative all'Azienda trasporti, pagando i 4 milioni di debito ed evitando, come sottolinea il sindaco, un danno ben peggiore, pari addirittura a oltre 15 milioni.

Il sindaco Cateno De Luca è uscito soddisfatto dal confronto in Aula, anche se è consapevole che diversi consiglieri (il gruppo 5Stelle, gli esponenti del Pd, Alessandro Russo di LiberaMe) restano fortemente critici sulle mosse dell'Amministrazione e sullo stesso Piano predisposto dai commissari liquidatori.

