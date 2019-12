Forza Italia in Sicilia perde pezzi, Totò Lentini passa a Fratelli d'Italia

Forza Italia in Sicilia perde pezzi. Totò Lentini, deputato all’Ars recentemente subentrato a Giuseppe Milazzo eletto al Parlamento europeo, lascia il partito di Berlusconi. Ad annunciarlo l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina attraverso un post pubblicato sul profilo Facebook.

"Giorgia Meloni e Manlio Messina danno il benvenuto in Fratelli d’Italia a Totò Lentini, persona radicata sul territorio e che da sempre si batte per la sua comunità. La crescita del nostro movimento, da Nord a Sud, è l’ennesima conferma che stiamo percorrendo la strada giusta e che sempre più italiani stanno apprezzando la nostra coerenza, la nostra serietà e le tante battaglie che portiamo avanti nel loro interesse".

Lentini, 59 anni, in passato eletto con Mpa e Udc, alle regionali del novembre 2017 per poco non riuscì nell’obiettivo della rielezione con Forza Italia, risultando però il primo dei non eletti. Con l’elezione di Giuseppe Milazzo al Parlamento europeo per Lentini è scattato il seggio all’Ars. L’addio di Lentini rappresenta un nuovo segnale del malessere vissuto nel partito di Berlusconi. Si tratta del quarto parlamentare forzista siciliano che ha scelto di lasciare il partito. Una vera e propria emorragia.

