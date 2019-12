A Valdina stabilizzazione vicina per 19 comunali, il sindaco: "Firma ad un passo"

Procede l'iter procedurale e amministrativo ai fini della stabilizzazione del personale precario comunale di Valdina. Un traguardo tanto atteso e ormai giunto quasi sul rettilineo d'arrivo per la soddisfazione dei lavoratori che da anni prestano servizio a tempo determinato al Municipio di Valdina, in una condizione economica che non ha mai dato certezze ancorché abbia registrato proroghe su proroghe.

L'Amministrazione Di Stefano ha da sempre inteso superare il precariato storico dei lavoratori il cui apporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa, oltre che per l'adeguato svolgimento di tutti i servizi erogati alla cittadinanza.

