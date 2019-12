Patti, Aquino resta in sella: “Intendo onorare il mandato”

"Non intendo dimettermi né dalla carica di assessore al bilancio, né da quella di sindaco. Intendo, piuttosto, onorare il mandato che gli elettori mi hanno affidato nel 2016 e prima ancora nel 2011, forte dell’impegno e del senso di responsabilità che hanno sempre contraddistinto la mia azione amministrativa". Con queste parole il sindaco Aquino risponde agli attacchi dei consiglieri di opposizione Giacomo Prinzi e Filippo Tripoli, i quali hanno di recente richiesto le dimissioni del primo cittadino motivandole, in parte, col ritardo nella presentazione del rendiconto 2018.

"Nutro grande rispetto – aggiunge Aquino – per qualsiasi considerazione di carattere politico e rimarrò in attesa della presentazione della mozione di sfiducia". Mozione che Tripoli, ha annunciato, sottoporrà ai colleghi del consiglio dopo l'approvazione del documento finanziario, necessario per la stabilizzazione dei precari.

Prinzi, invece, aveva chiesto direttamente al primo cittadino di rimettere il mandato o comunque delegare le funzioni relative ai conti dell'Ente.

