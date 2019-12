Case D'Arrigo a Messina, 60 alloggi per gli abitanti di via Macello Vecchio, delle Mura e Annunziata

Sabato a Messina il nuovo tour del risanamento e il 27 di questo mese la consegna delle chiavi dei nuovi appartamenti. A lunghi passi si avvicina la chiusura di uno degli “ambiti” dello sbaraccamento, quello delle Case D'Arrigo, ma ci sono novità per il prosieguo del programma.

Nello scorso fine settimana 15 nuclei familiari di questo complesso edilizio della zona di Maregrosso, hanno viaggiato a bordo di due bus dell'Atm, per essere portati nelle abitazioni che Arismè ha messo loro a disposizione in vari punti della città, per liberare le casette e poi abbatterle.

